Arvo Pärdile pühendatud kolmepäevane festival Brüsseli mainekas Flagey kultuurikeskus näitas, kui populaarne on helilooja ja tema looming maailmas. Pärdi nädalavahetuse üks laiematest sõnumitest on aga see, et kaasaegne, paljudele keerulisena tunduv muusika on tegelikult väga hästi mõistetav.