Jazzkaar avalikustas kava

Kevadise festivali Jazzkaar peaesinejad on Suurbritannia lauljatar Laura Mvula ja USA jazzitipud – hammondivirtuoos-laulja Cory Henry ansambliga The Funk Apostles, kvartett Bill Evans Petite Blond II, mainekas jazztrio The Bad Plus ning Ameerika esitrompetistiks valitud Ambrose Akinmusire.