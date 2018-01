Lastekirjanduse keskuses lastakse lahti libahundid

Kuraator Viive Noor: «Libahundi teema on üks läbivaid teemasid Euroopa kultuuriruumis ning seetõttu sobib meie väljapanek suurepäraselt avama käesoleval kultuuripärandi aastal lastekirjanduse keskuse illustratsiooninäitusi. Ühtlasi on näitus osa Londoni raamatumessile minevast väljapanekust, kus Eesti, Läti ja Leedu on sel aastal peakülalised. Tegemist on suurepärase ülevaatega eesti illustratsiooni hetkeseisust, kuna väljas on vaid parimate illustraatorite tööd.»