Tammsaare kui algus

«Tõde ja õigus» ei ole ju ainuüksi talupojaromaan; hoopis enam on see saatuseromaan, eneseteostuse ja inimliku õnne otsimise epopöa. Romaani tšehhi keelde tõlkinud ning monograafiliste järelsõnadega varustanud Vladimir Macura on õigusega osutanud, et «Andres otsib Vargamäelt Jumalat ja kutsub korraga esile põrgu» («Tammsaare maailmakirjanikuna», 2001).