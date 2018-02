Siinsed peategelased, vanaema, ema ja tütar, on pagendatud rangelt korraldatud Linnast enam-vähem tavalise elu keskelt Tasandikule, ääremaal asuvasse karistuskolooniasse, kus tegelikul süül suuremat tähtsust polegi. Tegu on tohutu prügimäega, kus väljasaadetute ülesanne on linnarahva prahi sorteerimine ja töötlemine – õilis töö, nagu neile korrutatakse.