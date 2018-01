Konverents «Pallas 99» tõstab fookusesse Eesti kunstihariduse

Konverentsi eesmärgiks on väärtustada kaasaegset Eesti kunstiharidust ajalooliselt olulise tähtpäeva eel. 1918. aastal loodi Tartus kunstiühing Pallas ja 1919. aasta sügisel asutas ühing Pallase nime kandva kunstikooli. Tänavu sai kunstiühingu loomisest sada ja kooli loomisest saab 99 aastat. 1924. aastal sai Pallase koolist esimene kaasaegset kunstiharidust pakkuv kõrgem kunstiõppeasutus Eestis.

Konverentsile on oodatud kõik, kes soovivad heita pilku sellele, mis toimub Eesti kunstihariduses, millised võimalused on kunstikooli lõpetaja ees praegu ning milline tähendus on selle kõige juures nähtusel nimega Pallas.