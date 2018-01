Kersti Karu isikunäitus tutvustab poolesaja aasta taguseid Tallinna vaateid ja Eesti inimesi

Möödunud aastal valminud ja Tallinna lastele avatud huvikooli seintel on Eesti Vabariigi läheneva sünnipäeva tähistamiseks välja pandud huvikooli keraamika- ja skulptuuristuudio kauaaegse juhendaja, keraamiku Kersti Karu joonistused. Näitustel on eksponeeritud kunstniku 1960ndate aastate lõpus ning 1970ndatel valminud eesti inimeste portreed, natüürmordid ja Tallinna vanalinna kujutavad söejoonistused.

Autori sõnul on suur osa näitusel eksponeeritud portreedest ja natüürmortidest valminud tema õpingute ajal Eesti Kunstiakadeemias. «Olen portreteerinud mitmeid enda jaoks olulisi inimesi nagu isa või vanaonu. Usun, et Eesti sünnipäeva eel on hea vaadata tagasi nii möödunud ajale kui elatud elule, et võtta minevikust kaasa oluline tuleviku jaoks,» ütleb kunstnik.

Portreekunst nagu ka realistlik joonistamine ei ole tänapäeval enam nii tugevalt au sees kui varem, seda ilmselt fotograafia ja nutimaailma leviku tõttu. «Usun, et näitusel välja pandud söejoonistused 1970ndate aastate Tallinnast, aga ka portreed ja natüürmordid näitavad meile inimesi ja maailma hoopis teistsuguse nurga alt kui seda ükski telefoni või kaameraga jäädvustatud pilt suudab,» sõnas Kersti Karu.

Kersti Karu oma portreedega. FOTO: Erakogu

Kersti Karu (sünd. 1946) on eesti keraamik, kes on lõpetanud Tallinna Kunstiakadeemia 1971. aastal keraamika erialal. Aastatel 1971–2003 töötas ta kunstikombinaadis ARS tehnoloogi ja hiljem autoritiraaži kunstnikuna. Alates 2003. aastast on Kersti Karu tegutsenud vabakutselise keraamikuna ning Lasnamäe Noortekeskuse savistuudio juhendajana. Alates 2017. aastast on Karu Tallinna Tondiraba Huvikooli keraamika- ja skulptuuristuudio juhendaja.

2016. ja 2017. aastal tähistas keraamik on 70. sünnipäeva kahe suure näitusega. Septembris 2016 olid Eesti Kunstimuuseumi Adamson-Ericu Muuseumi siseõues eksponeeritud kunstniku suureformaadiline keraamika «Tagasivaade. Keraamika suurvormid 1976–2016». Jaanuaris ja veebruaris 2017 oli Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu galeriis külastajatele näha Karu näitus «Figuur ja vorm. Keraamikat aastatest 1976–2016».

Kersti Karu teostab keraamikuna nii autoriloomingut kui ka tellimustöid. Tema keraamika on müügil suuremates Tallinna galeriides ning autori stuudios ARSi majas. Ta on korraldanud mitmeid isikunäitusi ja osalenud arvukatel näitustel nii Eestis kui välismaal. Tema tööd asuvad erakogudes üle maailma. Samuti on Karu korraldnud mitmeid savistuudio õpilaste näitusi, sh Lindakivi kultuurikeskuses.