Vox Clamantis kandideerib mainekale auhinnale

Seitsmele auhinnale kandideerib 21 plaati ehk igas kategoorias kolm. Vox Clamantis on nomineeritud koorimuusika kategoorias plaadifirma ECM poolt välja antud Arvo Pärdi muusikaga plaadiga «The Deer's Cry». Albumi produtsent on Manfred Eicher. Dirigent ja kunstiline juht Jaan-Eik Tulve, helirežii Igor Kirkwood ja Margo Kõlar ning salvestuse kunstiline juht on Helena Tulve.