Jüri Reinvere uue teose maailmaesiettekanne toimub Göteborgis

Reinvere ütleb, et Göteborgi sümfoonikud on maailma üks tipporkestreid ja suuresti ka tänu Neeme Järvile, kes 1980ndatel orkestri peadirigendina orkestri maailmatasemele üles töötas.

«Teos on kirjutatud väga suurele orkestrile. Saabusin äsja proovist ning võin öelda, et heliloojana on mul väga vedanud – mul ei tekkinud interpreetidele küsimusi ega vajadust anda näpunäiteid.»

Teose iseloomustamiseks ütleb aga Reinvere, et selles on võimalik ära tunda ingmarbergmanlikke meeleolusid. «Näiteks kellade tiksumist pikkades koridorides, Kesk-Euroopalikku tühjust, mängu kammerliku muusika ja suure sümfoonia vahel. Viimast armastas ta väga oma privaatmaailmas kuulata, kuigi filmides ei kasutanud.»

Reinverel on lähiajal plaanis mitmeid uudisteoseid maailma tipporkestritele ja –kooridele, kuid järgmine uudisteos «And Tired from Happiness, They Started to Dance» saab Eestis maailmaesiettekande Pärnu muusikafestivalil 8. augustil Paavo Järvi dirigeerimisel.