Galerii: Jazzkaar korraldas Viru Keskuses pop-up kontserdi

Jazzkaar 2018 peaesinejad on Suurbritannia lauljatar Laura Mvula ja USA jazzitipud – sütitav hammondivirtuoos-laulja Cory Henry ansambliga The Funk Apostles, saksofonilegend Bill Evans kvartetiga Petite Blond II, mainekas jazztrio The Bad Plus ning Ameerika esitrompetistiks valitud Ambrose Akinmusire.

Jazzkaar 2018 põhiprogramm: Ambrose Akinmusire, Anna Põldvee Quartet, Argo Vals, Ashilevi, Avarus Trio, Bill Evans Petite Blonde II, Bremer/McCoy, Cory Henry & The Funk Apostles, Delbecq 3, Dominic Miller, Eeva & Villu Talsi, Eesti Filharmoonia Kammerkoor & Voorand-Koikson-Sooäär-Daniel, Ellen Andrea Wang, Estonian Voices, Hannah Epperson, Heikko Remmel Quartet, Kids Can #noorjazz, Kirke Karja Quartet, Komfortrauschen, Kristjan Randalu - Absence, Laura Mvula, Laura & W, Leonid Šinkarenko Quartet, Maarja Aarma MA, Mauno Meesit Trio, Modulshtein, Myles Sanko, Nik Bärtsch’s Mobile, Romare, Sander Mölder, Silvia Perez Cruz, Sons of Kemet, Taner Akyol, The Bad Plus, Trondheim Voices, Trump Conception, Werkha, «Saja lugu» Erki Pärnoja, Kaupo Kikkas, Jaak Prints.