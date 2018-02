Imelik on kuulutada, et aasta parim film jõudis jne, kui alles on veebruar. Aga jutt käib muidugi 2017. aastast, kui valmis Martin McDonaghi film «Kolm reklaamtahvlit linna servas». Kui maailmas üldse mingit õiglust on, siis peaks see lisaks kõigile teistele auhindadele ka parima filmi Oscari saama.