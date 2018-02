Muusikud üle maailma tähistavad Eesti 100. sünnipäeva

«Õpetamine tähendab minu jaoks inspiratsiooni jagamist, et inimene leiaks iseendas oma parima, looks oma tee,» jutustab Järvi. «Baltic Academies Orchestra just seda kehastabki: suurepärased noored muusikud, kes üksteist vastastikku inspireerivad. Siin Läänemere ääres on midagi maagilist: nii inimestes kui ka muusikas,» leiab ta.