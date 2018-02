Sinu Tobias

PS. Musike, kas köögimööbli tellisid juba ära? Mõtlen, et telliks õige uue vannitoasisustuse kah!

Zubrovka FOTO: /

***

Musike, tervitused Varssavist!

Lembitu pealuu pärast pole sul üldse vaja muretseda, pan Slawomiril on tuttav kalmistuvaht, kelle käest saab soodsa hinnaga osta pealuid niipalju, kui kulub. Aga jäägu see meil omavahele! Tallinna härradele räägin loomulikult teist juttu, et oi kui kallis siin kõik on ja ui kui keeruline see pealuujaht ikka on! Ministri teada olen ma praegu üldse Krakowis ja kaevan piiskopilossi vundamenti lahti! Hahahaaa, naerukoht! Ja kulutuste pärast pole sul kah vaja muretseda, sest ministeerium suurendas finantseeringut ja täiendav rahasumma on juba üle kantud. Nagu ütleb professor Anti Selart: ajaloolane ei pea rahvuslikku identiteeti looma, ta peab lihtsalt leidma selle korteri võtme, kus raha hoitakse. Muide, uue magamistoamööbli võid kah ära tellida.

Sinu Tobias

***

Musike, tervitused Varssavist!

Komandeering hakkab lõppema, hommikul tuleb valitsuse lennuk mulle järele. Toon kodumaale sajandaks sünnipäevaks kaasa ilusa priske pealuu, jõllitab teine mind praegu siin laua peal oma tühjade silmakoobastega. See on pan Slawomiri kingitus. Raha keeldus pan Slawomir pealuu eest võtmast, see ei sobivat tema kui Poola aadliku väärikusega. Kinkisin Slawomirile vaevatasuks kristallist medaljoni, mille härra Saar mulle enne missioonile minekut kaela riputas, medaljoni sees on juuksesalk, mille ministrihärra omaenese käega oma uhke lõvilaka küljest kääridega lõikas.

Küll oli pan Slawomiril haruldase reliikvia üle hea meel! Ta kinnitas, et kui Eesti valitsusel peaks veel kuningas Lembitu või teiste kuulsate Eesti ülikute pealuid tarvis minema, siis võin talle iga kell helistada, pole probleemi, Poolast leiab pealuid nii palju kui tarvis!

Helistas ka härra peaminister isiklikult ja tänas tehtud töö eest. Ütles, et ootab kuningas Lembitu pealuu saabumist pikisilmi. Härra peaminister mainis veel niisugust asja, et kas oleks süsinikmeetodi abil võimalik tõestada, et tema isiklikult on kuningas Lembitu vereliini otsene jätkaja? Mina ütlesin, et ajalooteaduses on kõik võimalik, küsimus on ainult ressurssides! Ja härra Ratas kinnitas, et rahas pole küsimus ja Tallinnas räägime kõigest sellest juba üksikasjalikumalt.

Musike, kas sa magamistoa­mööbli tellisid juba ära? Telli õige uus elutoamööbel kah. Või järsku teeme oma suure unistuse teoks ja ostame maja?

Sinu Tobias