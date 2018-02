Peep Lassmannile on presidendi tunnustus ootamatu, aga meeldiv üllatus

Lassmann ütleb, et kuigi tunnustus on väga meeldiv, siis ainult tunnustuse pärast keegi midagi tegema ei hakka. «Midagi selleta tegemata ei jääks. Tõenäoliselt on minu tunnustused seotud rektori ametiga, mida ma juba pool aastat ei tee. See oli minu enda otsus mitte kandideerida ning see oli õige otsus. Aga nii Eesti riik kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on viimase 25 aastaga metsikult arenenud,» arutles Lassmann. «Jälgin ka praegu, mis akadeemias toimub ning olen väga rahul – annaks Jumal, et see nii jätkuks.»