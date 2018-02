Oleg Pissarenko: see on suur au

Ta sõnab, et loomeinimesena võtab ette palju asju ja korraldab erinevates linnades kontserte. Mille eest täpselt tunnustus tuli, ta ei tea. «Kus midagi kellelegi kõlama jäi, on raske öelda. Aga see on minu jaoks suur au.»

Riigi sünnipäevaks soovib ta samal kursil liikumise jätkumist. «Mul on tunne, et praegu oleme õigel teel. Eesti on saanud suureks riigiks, kes suudab väärtustada ka teistsuguseid siin elavaid inimesi, näha suuremat pilti,» arvab muusik. «Üks kõrge riigiametnik ütles mulle, et kui me läheme Eestist välja, saame aru, kui suur on Arvo Pärt. Seega on oluline, et riigi sünnipäevaprogramm toimub ka teistes riikides, meie kogukond on saamas suureks.»