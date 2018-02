«Ogilalaga» pöörab William Patrick Corgan uue lehe. Ta olevat ära leppinud Smashing Pumpkinsi liikmetega ja kui me leppimist bassimängija D’Arcyga peame lihtsalt uskuma, siis Iha on ainuke, kes peale Corgani plaadil pilli mängib (küll ainult ühes loos). Mängib Corgan peamiselt klaverit ja akustilist kitarri. Plaadi on produtseerinud Rick Rubin, kuid liiga paljad on need lood, äng on lihtsalt liigendatud, kirjutab Konstantin Kuningas.