Selgusid Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia laureaadid

Juba neljandat korda osalesid 14-18-aastaseid noored Ilon Wiklandi nimelisel noore kunstniku preemia konkursil. Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga julgustada noori kunstnikke nende loomerännaku alguses. Osalejatel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning kaks illustratsiooni. Kui eelnevatel aastatel on noored võinud vabalt valida ka lood, mida illustreerida, siis seekord tuli žürii otsuse kohaselt kõigil joonistada kaks pilti F. R. Kreutzwaldi muinasjutule «Kullaketrajad». See võimaldas võistlejate taset paremini võrrelda ja hinnata. Konkursi iga-aastane preemiafond on 1000 eurot, lisaks Ilon Wiklandi litograafia, mille jagamise otsustab žürii koostöös Ilon Wiklandiga.