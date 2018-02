100 aastat Eesti punki

Kunstikooli punk-rokk orkester Singer Vinger eesotsas multimees Hardi Volmeriga on peegeldanud alati elu olulisi hetki: kasvuraskusi, massihullusi või olmehellusi iroonilises võtmes. Hoolimata üle keskmise tarkadest laulusõnadest ja nutikatest viisidest, on bändi lugude sõnum alati hurraaga rahva südameisse marssinud.

Kiire ja vaimukas J.M.K.E. on tõeline maiuspala neile, kes armastavad teravausi ja otseütlemisi ning nutikat kujundlikku keelt. Ansambli kunstiline juht Villu Tamme on lihtsalt eeskujulik inimene, keda armastavad kõik lastest raukadeni. Nelja aasta eest valisid kriitikud J.M.K.E. albumi «Külmale maale» Eesti kõigi aegade parimaks albumiks.

Huligaanijõuk Psychoterror eesotsas tänavapoeet Freddy Grenzmanni’ga on tänini kõige rajum ja ohtlikumalt mõjuv punk-üksus Eestis. Kuigi ansambli hoiak ja tundetoon on liikunud ajas vihaselt otseütlemiselt melanhoolse mõistukõne poole, on bänd endiselt sama hoogne ja ettearvamatu.