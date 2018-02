Margus Haav käis vaatamas Ugala ja R.A.A.A.M.-i koostöölavastust «Hipide revolutsioon»ja kirjutab, kuidas see kajastas seitsmekümnendate Eesti hipikultuuri. Sellele perioodile tagasi vaadates on paljud asjaosalised leidnud, et kui Eestis ringi vaadata, siis olid venelased need, kes võtsid asja süvitsi ette, eestlased hipitsesid niisama. Lavastuses on aga peategelastest tehtud eestlased, mis tundub veidravõitu, eriti arvestades seda, et kandev osa lavatagustest olulistest jõududest on venelased.