Vikerkaar loeb. Juubeldada ja tõlgendada!

Clifford Geertzi nimi ei ole eesti lugejale võõras: temalt on varem ilmunud esseekogu «Omakandi tarkus» ning kaks eraldi esseed, üks Akadeemias ja teine Vikerkaares. Nüüd viimaks on Tanel Perni tõlkes jõudnud eesti keelde ka Geertzi peateos, 1973. aastal ilmunud «Kultuuride tõlgendamine». Enne kui jätkan, pean tunnistama, et kõik varasemad tõlked olen teinud ma ise – fakt, mis on siin tähtis vaid hoiatamaks lugejat, et ma pole päris erapooletu vaatleja, ent oskan seda paremini hinnata Geertzi lause ja keele keerukust ning selle ümberpaneku edukust. Lisaks võib veel märkida, et kuna Tanel Pern nood kaks varem tõlgitud esseed – nimelt «Religiooni kui kultuurisüsteemi» ja «Tiheda kirjelduse» – uuesti tõlkis, on tekkinud meeldiv ja eesti ilukirjandusliku tõlkegi ajaloos harvaesinev olukord, kus ühest ja samast tekstist on olemas kaks eri tõlget.