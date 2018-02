Otseülekanne: Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival 2018

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on igal aastal toimuv noorte filmifestival, mille juured ulatuvad 2000ndatesse aastatesse. Filmiõhtutest alguse saanud nädalapikkune festival on aastate jooksul kasvanud suurimaks ning erilisemaks omasuguste seas kogu vabariigis.

Tänavuse festivali läbivaks teemaks on Eesti ja selle inimesed. Kuna finaalõhtu on täpselt kaks nädalat enne uhket Eesti Vabariigi sünnipäeva, on korraldusmeeskonnale loominguliseks innustuseks kogu eesti rahvas - oma tagasihoidlikkuse, siiruse, malbuse ja armastusega kujundame Eesti lugu, hoiame traditsioone, austame keelt ja kultuuri. Inimesed on Eesti, Eesti on inimesed!