Lauri Pihlap kirjutab, et Justin Timberlake'i äsja ilmunud album «Man Of The Woods» on suhteliselt eklektiline kogumik. Justini spetsiifiline hääl ning vokaaltehnilised trikid teevad sellest aga 100 protsenti Justin Timberlake'i albumi. Plaat annab tunnistust sellest, et tegemist on artistiga, kes julgeb kiirelt muutuvas popmuusikamaailmas võtta riske, kuid jääda iseendaks. Ta räägib vähe, kuid teeb meeletult palju tööd.