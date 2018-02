Romaan pole hümn ainult Peipsiveerele, vaid ka Emajõe Suursoole ja Tartule. Kui täpsed on sõjajärgse linna kirjeldused! Valu lööb südamesse. Meie iseseisvusmanifest on adresseeritud teatavasti kõigile Eestimaa rahvastele. Siiamaani olid staroverid nagu välja jäänud. Tänu «Serafimale ja Bogdanile» on nüüd nemadki meie hulgas.