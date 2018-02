Rockisõprade rõõm Toto tuleb Tallinna

Just nimelt, Toto debüütalbum «Toto» ilmus 1978. aastal, pälvides tähelepanu eelkõige uudse muusikalise suuna eest – album kombineerib õnnestunult kergemat popmuusikat sündi- ja hevirokiga. Kuigi kriitikud tegid toona Toto mitmekülgse repertuaari maha, sai bänd kiiresti publiku lemmikuks. Nimialbumilt pärineb ka esimene suurem hitt «Hold the Line», mis tänini igal bändi kontserdil ilmtingimata kõlab.

Debüütalbumi juubeli tähistamiseks asub Toto suurele kaheaastasele tuurile, mille avapauk antakse 11. veebruaril Helsingis – seega ei või veel täpselt arvata, mis tähtsal juubelituuril sündima hakkab. Kindel on aga see, et esitusele tulevad bändi tuntuimad hittlood «Rosanna», «Stop Loving You» ning väidetavalt klahvimees David Paichi ja Jumala ühisloominguna sündinud «Africa», mis on ilmselt ühe põlvkonna jaoks pigem hümn kui harilik poplugu.

Juba mõne päeva pärast, 9. veebruaril ilmub Toto juubelipidustuste raames kogumikalbum «40 Trips Around the Sun», millel lisaks remasterdatud vanadele hittidele ka kolm uhiuut pala on. Esiksingel «Alone» on kõigile kuulamiseks vabalt kättesaadav ning bändi asutajaliige Steve Lukather usub, et sellega on tabatud klassikalist Toto essentsi.