Meeleheitel koduperenaised, gurmeeversioon

Filmikriitik Margit Adorf vaatas seitsmeosalist telesarja «Suured väiksed valed» ja üritab katki hammustada, mis selle A+ klassi näitlejannadega minivormi nii edukaks teeb, et see nomineeriti Emmy auhinnale 16 kategoorias ning noppis neist pooled. Lisaks võideti parima miniseriaali Kuldgloobus ja näitlejad on sarjas tehtud rollide eest saanud tunnustus mujaltki.