Müügivõidu võttis kingitus vabariigi sünnipäevaks

Ilmselt olid lugejad kaua oodanud raamatut, mis meie riigi sada aastat kokku võtaks, ülevaatlikult ja ka atraktiivselt ühtede kaante vahele paneks. Nagu Rein Veidemann juba raamatu esitlusel tabavalt märkis, on «Eesti Vabariik 100» tõesti märgilise tähtsusega raamat. Küllap on see ka põhjus, miks seda oma emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele, kuid ka äsja sündinud lastele ja lastelastele kingitakse.

Eesti Vabariigi juubelini on veel mõni nädal aega ja praegu tundub, et huvi selle teose vastu aina kasvab. Trükipress pandi tõesti kolmandat korda käima, sest seni trükitud ligi 10 000 eksemplari on otsakorral.

Esitlus läks hästi. Kohale tuli inimesi ka teistest linnadest ja isegi Kanadast ning see on võimaldanud infol kiiresti levida. Väga palju on müügile kaasa aidanud Ameerika-Eesti Kaubanduskoda ja tellimusi tuleb praegu iga päev. Võib öelda, et on ära tasunud. Mis aga peamine: sellega valmistasime pinda ette peagi ilmuvale «Eesti Vabariik 100» põhinevale ingliskeelsele teosele, mida Välis-Eesti kogukonnad pikisilmi ootavad. Olen lubanud oma sõpradele Austraalias, et aprilli lõpus on «Republic of Estonia 100» neil käes.