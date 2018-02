Juurikas. Rahutud uudised Eestist

Maailma on tabanud järjekordne kriis. Eesti presidendi otsus jätta Ahto Lobjakas ordenita on kruvinud rahvusvahelise olukorra viimase piirini.

«Eesti puhul ei saa enam rääkida õigusriigist,» kirjutab New York Times. «Diktaator Kaljulaid on määratlenud Eesti ühte leeri selliste maadega nagu Põhja-Korea ja Iraan, kus moodne maailmavaade on ära keelatud ja ordeneid saavad vanad peerud.»