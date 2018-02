Muusikali «West Side Story» osalemiseks saadeti üle tuhande sooviavalduse

Muusikali «West Side Story» lavastaja sõnul on Rootsi muusikahariduse tase väga kõrge ning paljud rootsi taustaga muusikalilauljad on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud ning teevad kaasa Broadway ja West Endi muusikalides. «Rahvusooper Estonia projekt on pälvinud palju tähelepanu, on ju «West Side Story» üks maailma tuntumaid muusikale. Tallinnas soovivad üles astuda paljud suurepärased lauljad, näitlejad ja tantsijad,» ütles Georg Malvius.