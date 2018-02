Galerii. Rockstar 2018 auhinna pälvis Intrepid

Võimaluse astuda tuleval suvel legendaarseks kujunenud Hard Rock Laagri lavale võitis Signs Of Execution. Parimaks instrumentalistiks valiti Ken Kojamets bändist Up The Sky. Sama ansambel pälvis ka žürii eripreemia. Lisaks nimetatuile võtsid finaalist osa veel Nuclear Monarch, Kolmteist ja Mad Morality.