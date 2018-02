Illusioon armastusest

Rainer Sarneti «Öö lõpp» on lummav lavastus, mille muudab eriliseks kunstniku (ja valguskunstniku) Kristjan Suitsu meisterlik töö. Suits on Sõltumatu Tantsu Lava saali keskmesse ehitanud põlvekõrguse sügavuse ja just sellesse musta ringi – depressiooniauku, pooleli olevasse hauda – on end määranud Thérèse Desqueyroux, naine, kes enda sõnul soovis mürgitada abikaasa, hülgas tütre ja kõige tipuks võrgutab tütre väljavalitu. Ehkki mürkrohelises kleidis, palavikuliselt lõõmavate silmadega kaunitar peaks olema üdini halb, moraalitu ja vääritu, paneb Maria Peterson hukkamõistu asemel pigem kaasa tundma, mõistma.