Kunstihoone suurnäitus arutleb Eesti juubeliaastal riigi ja rahvuse keerukatel teemadel

Tallinna Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepa sõnul on Kunstihoonel keskse kaasaegse kunsti institutsioonina kohustus mitte lihtsalt tähistada Eesti riigi olemasolu, vaid teha sügavam sissevaade sellistesse olulistesse teemadesse nagu rahvus ja rahvuslik identiteet. «Lisaks tähistamisele peaks ühe riigi sajas juubel olema ka mõttekoht. Seetõttu otsustasime kolm aastat tagasi kutsuda teemat püstitama ja näitust kureerima Katerina Gregose, kuraatori kelle koostatud väljapanekud on tähelepanelikud käsitletava suhtes, visuaalselt tundlikud ning üllatavad. Näituse keskseteks teemadeks on rahvusriik, rahvas ja rahvuslus, vaatame neid just tänase Euroopa kontekstis. Brexit, natsionalistlike parteide esiletõus ja Euroopa regioonide iseseisvuspüüdlused näitavad selgelt nende teemade olulisust.»