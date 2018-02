Festivali HeadRead külaliste hulka lisandusid Kalda, Sorokin, Freeman ja Berlin Sound Poets

John Freeman (sündinud 1974) on USA kirjanik ja kriitik. Ta on olnud toimetaja kirjandusajakirjas Granta ja juhtinud National Book Critics Circle’i tegevust. Freemani kriitikat on ilmunud sellistes mainekates ajakirjandusväljaannetes nagu The New York Times Book Review, The Guardian ja The Los Angeles Times, The Wall Street Journal. Freemani esimene raamat käsitles e-posti ja interneti mõju meie igapäevaelule – «The Tyranny of E-mail: The Four-Thousand Year Journey to Your Inbox» (2009). Tema teine raamat «How to Read a Novelist» (2013) sisaldas intervjuusid selliste tuntud kirjanikega nagu Margaret Atwood, Haruki Murakami ja John Updike. Mullu ilmus Freemanilt käsitlus ebavõrdsusest tänapäeva ühiskonnnas – «Tales of Two Americas: Stories of Inequality in a Divided Nation» (2017).