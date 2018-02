Au-Oscari pälvinud Agnès Varda usub õnne ja juhustesse

«Ja see Oscari õhtu oli väga muljetavaldav, kas teate miks? Sest nad kõik tulid kohale! Vaatasin seda publikut ja mõtlesin, et näed, seal on Jennifer Lawrence ja ta on väärt umbes neli miljonit. Ja Steven Spielberg, kes on väärt, no ütleme 15 miljonit. Ja Tom Hanks…Ja vaatasin neid nagu praegu vaatan teid ja mõtlesin, et see on nagu rahapada siin. Ja siis olen mina, kes pole rahalises mõttes midagi väärt, sest ma pole kunagi kellelegi midagi sisse toonud,» tunnistas Agnès Vardga Kristi Pärn Valdojale. Mida legendaarne Prantsuse filmilooja arvab aust, tunnustusest, filmidest, ajast saab teada suurest intervjuust.