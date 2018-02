Kolm pärli linna südamest

Postimees palus Eero Epneril valida näituselt välja kolm tööd ja kirjeldada, miks just need maalid on tähelepanuväärsed kunstniku loomes ning täna Eesti kunstiloos. Eero Epner räägib Herbert Luki maalist «Tänav, plangud ja majad», Konrad Mägi tööst «Saaremaa. Etüüd» ja näituse tunnusmaalist, Paul Burman tööst «Raekoja plats».