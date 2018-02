Berliini filmifestival: kes mahuvad punasele vaibale?

Neli tundi filipiini art-house’i

Gus Van Santi «Hea Will Hunting» (1997) oli esindatud Berlinalel, nimiosas üles astunud Matt Damon pälvis toona eriauhinna. Koolitulistamiseaineline «Elevant» oli võidukas Cannes’is 2003. Gus Van Santi uusim töö «Ära muretse, kaugele ta jalgsi ei jõua» («Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot») tugineb 12-aastaselt alkohoolikuks muutunud, 21-aastaselt ratastooli aheldatud ning 59-aastaselt surres New York Timesi järelehüüde pälvinud karikaturist John Callahani autobiograafiale «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot».