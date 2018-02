Vaata Metsakutsu «Koplifornia» videot

Metsakutsu ütleb, et «Koplifornia» on lugu eestlastest. «Meie enesekindlus on maapõhja tambitud, meie riik on väike, meie rahvas on väike, meie turg on väike, meie identiteet on käinud ühe võimu alt teise alla. Kohati tundub, et me ei suuda mitte kunagi maailma mastaabis võistelda suurte rahvustega. Selline suhtumine lämmatab meie noorte unistusi. Tegelikult oleme me täpselt nii suur rahvas, kui me olla tahame. Me oleme olümpiavõitjad, maailmakuulsad heliloojad, artistid, disainerid, modellid. Koplist Californiani on ainult üks väike samm. See on selle loo sõnum.»