Enn Kunila kollektsioon jõudis Tallinna raekotta

«Tallinna raekojas toimuv näitus toob raekoja ajaloolisse interjööri uue ja juubeliaastale kohase kihistuse – Eesti iseseisvumise aegse kunsti, pannes Eesti kunstiklassika raekoja hoonega ühte kõlama. Valminud on spetsiaalselt raekoda silmas pidav kujunduskontseptsioon eraldi väljaehitatud eksponeerimispindadega. Hoolikalt valitud teosed sobivad just antud konteksti, tuues ruumidesse mitte ainult värvirõõmu, vaid ka ajastule iseloomulikku hõngu,» ütles näituse kuraator Eero Epner.

Näituse korraldamisel pööratakse erilist tähelepanu koostööle koolidega, laste ja noorte näitusele toomisele ning nende kunstialasele harimisele. Selle tarvis on välja töötatud eraldi haridusprogrammid kooliõpilastele. Samuti toimuvad näitusel erinevad publikuprogrammid ja kunstihommikud peredele.

Näituse tunnustööks on Paul Burmani 1916. aastal valminud maal «Raekoja plats». Näitust saadab ülevaatlik eesti- ja ingliskeelne kataloog. Kuraator on kunstiajaloolane Eero Epner, kujundaja kunstnik Tõnis Saadoja, graafiliste materjalide kujundaja on disainer Tiit Jürna.