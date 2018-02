Eesti helirežissöör nomineeriti Islandi filmi- ja teleauhinnale

Tegemist on 19. korda jagatava Islandi filmi- ja teleauhinnaga, millele Asa Helga Hjörleifsdottiri «Luik» kandideerib üheksas kategoorias: parim film, režissöör, peaosatäitja, stsenaarium, operaatoritöö, helirežii, kostüümikunst, eriefektid ja helilooja. Auhinnasaajate pidulik väljakuulutamine toimub 25. veebruaril Reykjavikis.

Mängufilm on Islandi-Saksa-Eesti koostööfilm, mille Eesti-poolne produktsioonifirma on Kopli Kinokompanii, produtsent on Anneli Ahven.

Islandil, nagu ka Eestis, on igaüks veetnud mõne suve maal, sugulaste juures. 9-aastase tüdruku Sól’i jaoks pole see vaba valik, sest pere pagendab ta metsiku ja üksildase looduse keskele ühe varguse pärast. Esialgu igatseb rikka fantaasiamaailmaga tüdruk tagasi koju. Tasapisi õpib ta siiski armastama tugevat tuult, voogavaid kõrsi, vettinud sammalt, veidi metsikuid hobuseid ja väikest vasikat, kelle sünni ja surma tunnistajaks ta on.

Sarnaselt mõjub ka film, mis on piisavalt aeglane ja imekaunis, et endasse vaadata ja süveneda ning koos peategelasega küpsemaks kasvada. «Luik» põhineb hinnatud Islandi kirjaniku Guðbergur Bergsson samanimelisel jutustusel, mis on ilmunud ka eesti keeles Loomingu Raamatukogus aastal 2005.