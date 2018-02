Margus Allikmaal on uus töö

Vene Teatrer otsis uut juhti seetõttu, et alates 2012. Aastast juhatuse esimehena töötanud Tõnu Lensment teatas eelmise aasta lõpul, et lahkub 20. veebruarist omal soovil ametist. Loss on töötanud Vene teatri kunstilise juhina 6. septembrist 2017.

Filipp Lossil (sündinud 1967) on kolm kõrgharidust: Loss on ajaloolane, lavastaja ja teatrimänedžer, Loss on olnud Moskva teatri Vabalava (Открытая сцена) direktor. Rakvere teatris on Filipp Loss jõudnud lavastada «Külluse» ja «Ausamba».