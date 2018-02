On märkimisväärne, et 37. korda toimuva Brüsseli animafestivali programmist kuuendiku moodustavad tänavu Eesti filmid. Vanimaks programmi valitud Eesti animatsiooniks on seejuures 1966. aasta klassik, Elbert Tuganovi «Park». Vanade-uute filmide kõrvutamine avab omanäolise perspektiivi. Ühelt poolt toob see välja Eesti animatsiooni läbivad mustrid.