Vikerkaar loeb: Mudlumist. Kui niisugusest

Raamatu pealkiri võib tekitada natuke ekslikke eelootusi. Kuna proosa kõrval on Made Luiga viimastel aastatel olnud tegus eelkõige kirjandusarvustajana, võiks ju arvata, et küllap siis on lihtsalt üks selline kriitikakogumik, nagu neid ikka ilmub. Ja et autor on otsustanud sellele igaks juhuks anda niisuguse malbe määratluse: à la et oh mis mina nüüd siin hindan, tõlgendan või midagi, niisama jutustan ümber.