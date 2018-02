Riias toimub eesti kaasaegsete etenduskunstide festival

Festivali keskne sündmus on eesti ja läti kunstnike ühistööna esietenduv lavastus «The First to Leave». Läti Uue Teatri ja Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioonina valmiv lavastus esietendub 15. veebruaril ning järgmised etendused toimuvad 17. ja 18. veebruaril Eduarda Smiļģa teatri muuseumis Riias.

«The First to Leave» on sündinud kaheksa eesti ja läti kunstniku koostööst, mille käigus otsiti võimalikku ühist, siduvat teemat, mis kõnetaks kõiki kaasatud kunstnikke ja publikut mõlemal maal.

Hoolimata sellest, et suhtumine liivlastesse on Eestis ja Lätis erinev, on selge, et liivlased on jätnud oma jälje mõlema riigi ajalukku. Liivlaste saatus on kui meeldetuletus maailma asjade ebapüsivusest ning hoiatus sellest, kui kiire võib olla ühe väikese rahvuse kadumine.

Lavastus vaatleb lähemalt mõlema riigi poliitilist rolli liivlaste elus, aga ka seda, mida tähendab olla liivlane tänasel päeval. Lõpetuseks püstitades küsimuse – kas kadumine on tegelikult tragöödia?

«Üks selle lavastuse probleeme on seotud sellega, kuidas enamus rakendab oma võimu vähemuse üle, muutes viimase olematuks. Probleeme, mis on seotud väikese hulga inimestega on lihtne ignoreerida, sest need on puudutavad ju kõigest olematut hulka rahvastikust,» sõnas lavastuse üks autoritest Valters Sīlis.

Lavastuse autorid on lavastaja Valters Sīlis, kunstnik Kristina Norman, koreograafid Karolin Poska ja Joanna Kalm, helilooja Toms Auniņš, stsenograafid Epp Kubu ja Austra Hauks, dramaturg ja lavastaja Kāris Krūmiņš.

Etendustesse Riias on kaasatud ka Marija Bērziņa (National Theatre), noortekoor «Balsis» ning tantsijad Alise Madara Bokaldere, Arina Buboviča, Laura Gorodko (Latvian Academy of Culture), Aksels Tomass Šelders, Marģers Vanags, Reinis Dāgs Zvirgzdiņš (LKA Latvian Culture College).

«The First to Leave» lavastuse ettevalmistused on kestnud juba poolteist aastat ning selle aja jooksul on toimunud residentuurid Oleru mõisas Lätis ja Massias Eestis ning ekspeditsioone Liivimaale.

Lavastuse «The First to Leave» ja LATEST festivali algatajateks ja kaasprodutsentideks on Läti Uue Teatri Instituut ja Kanuti Gildi SAAL. See on osa Läti ja Eesti 100. sünnipäeva programmist ning seda toetavad Läti kultuuriministeerium ja EV100. Läti 100 pidustuste puhul novembris on kavas omakorda läti uuema etenduskunsti festival Tallinnas.

Kuni 18. veebruarini toimub Riias eesti kaasaegsete etenduskunstide festival LATEST, mis kutsub avastama Eesti kaasaegset etenduskunsti, vaadeldes noorte kunstnike meeleolusid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustuste valguses ning lähemalt uurides Eesti ja Läti kunstnike koostööpotentsiaali.

LATEST festivalil on võimalus osa saada ka peagi Kanuti Gildi SAALis esietenduvast Mart Kangro, Juhan Ulfsaki ja Eero Epneri uuslavastusest «workshop». LATESTi programmis on veel Teater NO99, Iggy Lond Malmborgi, Maike Lond Malmborgi ja Juhan Ulfsaki lavastused.

Kanuti Gildi SAAL tähistab Eesti Vabariigi sünnipäeva ka Soomes. Helsingis aset leidev Eesti kaasaegse (etendus)kunsti festival UUE on moodsa kunsti muuseumi Kiasma algatatud viiepäevane festival, et tähistada Eesti 100. aasta juubelit.

Külla on kutsutud eri valdkondade ärksameelsed kunstnikud: Flo Kasearu, Iggy Lond Malmborg, Maria Metsalu, Merike Estna, Kristina Norman, Teater NO99 ja SU-MU ning lisaks loovad konteksti Anu Allas ja Maria Arusoo. UUE festival saab teoks Kiasma näituse There and Back Again käigus.