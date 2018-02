Selgusid läbi aegade ning eelmise aasta parimad eesti raamatud

Apollo tegevjuhi Eha Panki sõnul oli see Lutsu koolipõlvemälestustel põhinev raamat juba algusest peale üks hääletuse suuremaid favoriite. «Saime taas kord kinnitust, et tegemist on täiesti ajatu ja põlvkondi ühendava looga, millest peaaegu iga eestlane oskab vast vähemalt ühte värvikirevat karakterit nimetada,» tõdes Pank ning lisas, et kindlasti on raamatu tuntusele kaasa aidanud ka samanimeline film, mille eesti filmikriitikud valisid 2002. aastal samuti läbi aegade parimaks mängufilmiks.