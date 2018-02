Ehtekunstnikud tähistavad Eesti juubelit erikollektsiooniga

«Meil on tohutult vedanud oma trikoloori värvidega – must ja valge on ju puhas klassika, sinine annab taevaliku puudutuse. Kuna ma tõesti armastan mängida värvidega, siis olen tänulik Eesti valgusele – see on täiesti perfektne, et näha nii kontraste kui ka pooltoone. Meie varjud ei ole küll nii tumedad kui lõunamaades, kuid tänu sellele poolpimedale ajale on me silmad teritatud nägemaks tuhandet halli varjundit,» kommenteeris loodud erikollektsiooni ka rahvusvaheliselt laia tuntust kogunud ehtekunstnik Tanel Veenre.