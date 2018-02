Mõeldes Leedule ja leedukatele, meenuvad mulle isikutest, kelle nime oskan täies pikkuses välja kirjutada ning hääldada, kõigepealt Arvydas Sabonis, Emmanuel Levinas ja Darius Kasparaitis. See «kõigepealt» on määratlusena küll õige, ent ühtlasi tegelikku tõde varjav. Selle asemel peaks olema «ainult». Sest nende kolme nimega see mõtteline nimekiri paraku ka lõpeb. Edasi tuleb hakata tegema ebainimlikke ja luhtumisele määratud pingutusi, et mälust midagi terviklikul kujul kätte saada.