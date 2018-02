Erki Pärnoja annab märtsis bändiga kolm kontserti

«Kui seni on Eesti muusikahuvilistel olnud võimalus «Efterglow’d» vaid erinevate festivalide olustikes kuulata, siis nüüd avaneb esmakordne võimalus nautida täispikkuses kontserte,» räägib Erki. «Kontsertide kava koosneb mõlema sooloalbumi materjalist ning hea meel on selle üle, et tuuril saavad kaasa teha ka head sõbrad ja bändiliikmed juba «Himmelbjergeti» ajast – Filip Leyman ja Ulrik Ording.»