Janar Ala kirjutab Paco Ulmani uuest näitusest «Heitmaa»: «Paco Ulmani piltidel kohtame teatavat «läbi klaasmaja» pilku loodusele. Me näeme tema fotodel justkui juhuslikke kaadreid. Igaüks võib selliseid teha, võiks mõni öelda. Ulmani näiva juhuslikkuse taga on aga väga täpne plaan – kaadritäpsuse- ja vormitaotlus, võimalik, et isegi meetod. Kas just kontseptuaalusus, see on juba iseasi. Paco Ulman on justkui flanöör, kes on linnast välja, metsaradadele sattunud, pildistades nüüd edasi linna nägemise ja tunnetamise režiimis.»