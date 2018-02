Ene-Liis Semper: Eesti tugevuseks on olnud hea intuitsioon

«Mina lavastan selle õhtu Tiiduga koos. Me ei alustanud selle suure peo ettevalmistustega kaks nädalat enne 104 kirja, ega ka mitte kaks kuud tagasi, oleme teinud tööd palju kauem ja nüüd viimasel hetkel teatada, et Tiit pole enam asjaga seotud, oleks olnud valetamine. Tiit ise tegi korduvalt selle ettepaneku, et ta aitab küll sisulist raskust kanda, aga tema nime ei ole kusagil. Aga see ei tundunud õiglane ega aus. Mulle ei meeldi valetamine,» ütleb Ene-Liis Semper.