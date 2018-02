«Klassikokkutulek 2» purustas avanädalavahetuse rekordi!

Arteri kriitik Kristina Herodes annab filmile 4 tärni viiest, ning kiidab: «Kogu süžee on nii ettearvamatu, et järgmist vallatut kurvi pole võimalik ette näha. Ja naljaga on sama lugu – ta tuleb ja lajatab sulle kulbiga kuklasse hetkel, mil sa seda üldse ei oota.» Herodes kiidab ka hea keemiaga keskset kolmikut: «Ago Anderson, Mait Malmsten ja Henry Kõrvits on nii sümpaatsed, et lihtsalt pead neile kaasa elama. Ja päris tihti ka kaasa tundma. Need omavahel jagelevad, kontrastsed, värvikad ja võimendatud komöödiakarakterid on elust enesest võetud.»