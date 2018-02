«Joonase lähetamine» jõuab Berliini

Teisipäeval astuvad Neeme Järvi juhatusel Berliini Konzerthausi lavale Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Riiklik Segakoor Latvija, Staats- und Domchor Berlin, segakoor Cantus Domus ning solistid Susanne Bernhard, Annely Peebo, Peter Svensson, Ain Anger ja Johann Tilli, et tuua ettekandele Rudolf Tobiase oratoorium «Joonase lähetamine». Kontsert toimub Eesti, Läti ja Leedu 100. sünnipäevadele pühendunud «Festival Baltikumi» raames.

Tobiase «Joonase lähetamine», mille esiettekanne toimus 1909. aastal Leipzigis ning mille «Sanctuse»-osaga õnnistati 1913. aastal sisse Estonia teatrimaja, jõudis tervikuna Eesti publiku ette alles 1989. aastal Peeter Lilje juhatusel, kujunedes rahvusliku tähtsusega suursündmuseks Eesti taasiseseisvumise teel. Eesti esimest oratooriumit on varem juhatanud autor ise, samuti ERSO peadirigendid Peeter Lilje, Arvo Volmer ja Neeme Järvi. «Joonase lähetamise» partituuri on restaureerinud ja seda täiendanud Vardo Rumessen. Neeme Järvi juhatusel ning ERSO osalusel on teos talletatud nii CD-le kui DVD-le.